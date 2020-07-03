***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 15:53
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854391
BIST
16:01115.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -951,94
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.924
16:016,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
16:017,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
16:01392,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 392,13
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.976.540
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.464.157
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.363.044
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|62,70
|17.198.948
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|CMENT
|25,16
|10.535.103
|% -5,34
|
|THYAO
|11,91
|766.568.795
|% -2,85
|
|KARSN
|3,46
|724.121.919
|% 4,85
|
|ODAS
|2,62
|617.081.565
|% 2,75
|
|GARAN
|8,21
|612.023.525
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,03
|544.584.839
|% -1,93
|
|SKBNK
|1,56
|457.399.218
|% 4,00
|
|IEYHO
|1,05
|311.307.064
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,03
|544.584.839
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,79
|434.455.715
|% 1,70
|
|ODAS
|2,62
|617.081.565
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5280
|8,5708
|% 0,10
|
|Frank
|7,2278
|7,2713
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,06
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|5,10
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,30
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,60
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:15KRDMB
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 251 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 116, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 15, 185.00 milyon TL de
-
16:11KRDMB
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 109, 426 adet işlem
-
16:10CMENT
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 649 adet işlem
-
16:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, THYAO, ARCLK