***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:50
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858761
BIST
12:04114.554
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.240,05
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
12:046,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
12:047,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
12:04398,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,72
|Açılış
|: 398,66
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,70
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.147.691
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|KRTEK
|4,84
|7.256.261
|% 8,28
|
|RTALB
|36,44
|95.035.713
|% 6,86
|
|GLRYH
|14,17
|28.309.571
|% 6,38
|
|TSPOR
|6,24
|4.245.359
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.110.173
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|32.935.881
|% -9,56
|
|TURGG
|55,75
|10.254.040
|% -8,68
|
|EKGYO
|2,10
|666.914.015
|% -2,78
|
|SISE
|6,31
|531.497.975
|% -1,10
|
|TRKCM
|4,61
|530.412.015
|% -0,43
|
|GARAN
|7,82
|468.365.422
|% -1,14
|
|THYAO
|11,62
|414.664.872
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,10
|666.914.015
|% -2,78
|
|ZOREN
|2,50
|319.236.008
|% -0,79
|
|TSKB
|1,21
|145.691.956
|% -3,20
|
|KRDMD
|2,99
|351.574.740
|% -3,24
|
|TRKCM
|4,61
|530.412.015
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6247
|8,6680
|% -0,01
|
|Frank
|7,2619
|7,3056
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,46
|
|Altın Gr.
|398
|399
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|6,20
|
|Tam
|2.665
|2.679
|6,40
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|3,10
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,59
|41,59
|-0,76
|