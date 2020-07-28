***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 11:10
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862333
BIST
11:031.184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -11,49
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.184
11:036,9061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:038,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:03424,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,26
|Açılış
|: 424,78
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|1.121.958
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|20.870.231
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.686.311
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|POLTK
|165,70
|270.588
|% 9,95
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,96
|12.156.072
|% -6,73
|
|ITTFH
|3,74
|31.863.261
|% -6,27
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|ASELS
|37,72
|745.606.991
|% 0,11
|
|GUSGR
|5,79
|367.609.449
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,32
|294.746.586
|% 0,00
|
|GARAN
|7,69
|198.705.706
|% -1,03
|
|DOCO
|402,60
|184.915.040
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,32
|294.746.586
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|81.693.142
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,80
|128.070.948
|% -1,64
|
|GSDHO
|2,73
|174.768.585
|% 4,20
|
|GUSGR
|5,79
|367.609.449
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8216
|8,8659
|% 0,00
|
|Frank
|7,4394
|7,4842
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8302
|1,8394
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-31,52
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.807
|-20,20
|
|Tam
|2.858
|2.886
|-20,70
|
|Yarım
|1.387
|1.409
|-10,10
|
|Çeyrek
|696
|705
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,14
|-1,50
|
|Gümüş Gr.
|4,93
|4,94
|-0,49
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,12
|
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