***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:35
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865278
BIST
10:351.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:356,9797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:358,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1218
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2874
En Düşük
8,1274
10:35456,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 9,52
|Açılış
|: 456,46
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
457,05
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.641.832
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.023.075
|% 9,69
|
|DERAS
|8,37
|5.816.984
|% 9,27
|
|CRDFA
|5,30
|7.819.962
|% 8,83
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|487.540
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|601.701
|% -9,99
|
|GARAN
|6,82
|419.584.518
|% 0,89
|
|ASELS
|17,14
|223.869.235
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,80
|215.322.530
|% 0,72
|
|THYAO
|11,11
|179.730.662
|% 0,91
|
|SISE
|5,92
|172.971.771
|% 2,96
|
|KRDMD
|2,80
|215.322.530
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,09
|155.301.016
|% -1,88
|
|GARAN
|6,82
|419.584.518
|% 0,89
|
|TSKB
|1,11
|62.262.139
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,11
|107.458.157
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1163
|9,1620
|% 1,63
|
|Frank
|7,6220
|7,6680
|% 1,54
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.040
|20,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,36
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.034
|50,00
|
|Tam
|3.073
|3.122
|51,50
|
|Yarım
|1.492
|1.522
|25,00
|
|Çeyrek
|748
|762
|11,20
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
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|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,19
|
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