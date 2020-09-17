***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 10:49
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875394
BIST
12:091.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:097,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:098,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:09471,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,34
|Açılış
|: 471,68
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:09
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|19.592.765
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.049.414
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,10
|400.124.078
|% -2,21
|
|AVOD
|4,40
|362.254.901
|% 8,91
|
|PETKM
|4,32
|245.998.677
|% -0,69
|
|RTALB
|51,30
|225.005.637
|% 0,20
|
|GARAN
|6,67
|223.285.285
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,10
|400.124.078
|% -2,21
|
|IHLAS
|1,07
|115.125.780
|% -1,83
|
|AVOD
|4,40
|362.254.901
|% 8,91
|
|KARSN
|3,02
|211.727.611
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,50
|103.106.709
|% -0,66
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5458
|7,5488
|% 0,59
|
|Euro
|8,9016
|8,9048
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,7581
|9,8071
|% 0,53
|
|Frank
|8,2533
|8,3030
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0062
|2,0163
|% 0,54
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-18,23
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.117
|3.195
|-2,38
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-1,16
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,04
|42,04
|-0,18
|