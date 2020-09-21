***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 10:25
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875858
BIST
13:141.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,97
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:147,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,6270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:148,9624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:14472,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,89
|Açılış
|: 472,04
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:14
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|904.273
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,13
|8.829.081
|% -6,80
|
|BRMEN
|2,61
|9.723.644
|% -4,40
|
|SISE
|6,49
|720.102.732
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|609.718.397
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|270.656.206
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|255.067.510
|% -1,14
|
|ALKIM
|14,72
|221.021.102
|% 4,99
|
|KRDMD
|3,27
|609.718.397
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|720.102.732
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,76
|142.509.562
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|174.439.317
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,55
|91.369.377
|% 1,31
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6018
|7,6046
|% 0,65
|
|Euro
|8,9591
|8,9624
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7335
|9,7823
|% 0,03
|
|Frank
|8,2768
|8,3267
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0206
|2,0307
|% 0,61
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|-18,39
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|-8,89
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,44
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
|