***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 10:00
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876255
BIST
14:201.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:207,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6904
En Düşük
7,6530
14:209,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0067
En Düşük
8,9397
14:20466,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,40
|Açılış
|: 466,94
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ADESE
|2,31
|363.566.356
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.780.771
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,90
|1.475.887.669
|% 3,14
|
|KRDMD
|3,34
|772.247.330
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|607.171.098
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|363.566.356
|% 10,00
|
|GARAN
|6,55
|294.260.135
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,34
|772.247.330
|% 1,83
|
|SISE
|6,90
|1.475.887.669
|% 3,14
|
|ADESE
|2,31
|363.566.356
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|607.171.098
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|143.236.445
|% 1,89
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6863
|7,6902
|% 0,36
|
|Euro
|8,9971
|9,0058
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7587
|9,8076
|% 0,24
|
|Frank
|8,3214
|8,3715
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0433
|2,0535
|% 0,27
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-10,83
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.155
|-21,00
|
|Tam
|3.093
|3.170
|-22,19
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|-10,74
|
|Çeyrek
|750
|767
|-5,37
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,84
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,23
|