***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:19
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881157
BIST
13:341.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
13:347,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:349,3135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0196
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:34488,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 488,04
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:34
|NTHOL
|3,19
|187.032.701
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.143.669
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|615.987
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|13.996.571
|% -10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|ODAS
|3,53
|841.521.869
|% 1,15
|
|KERVT
|7,54
|461.774.088
|% -2,08
|
|TURSG
|6,17
|449.450.465
|% 0,33
|
|TUKAS
|12,07
|436.934.907
|% 1,09
|
|ASELS
|18,16
|430.388.240
|% 0,61
|
|ODAS
|3,53
|841.521.869
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,74
|270.466.319
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|251.567.115
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,59
|413.140.955
|% 0,28
|
|KARSN
|3,10
|341.566.243
|% 1,31
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8952
|7,8979
|% 0,12
|
|Euro
|9,3092
|9,3135
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,2762
|10,3278
|% 0,03
|
|Frank
|8,6383
|8,6904
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0995
|2,1100
|% 0,17
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-1,14
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|1,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|2,25
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|1,09
|
|Çeyrek
|778
|796
|0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,73
|