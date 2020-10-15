***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 12:48
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881921
BIST
14:111.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:117,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:119,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:11483,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 483,55
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PENGD
|6,71
|149.795.070
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.916.819
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.882.392
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.231.785
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.116.403
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|766.025
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|1.105.730.759
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,02
|1.034.155.348
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,95
|930.775.816
|% 2,63
|
|ECILC
|7,14
|816.717.806
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,68
|692.021.711
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|930.775.816
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,02
|1.034.155.348
|% -1,31
|
|PETKM
|4,80
|1.105.730.759
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,68
|692.021.711
|% -0,81
|
|ECILC
|7,14
|816.717.806
|% 3,48
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9369
|% 0,33
|
|Euro
|9,3001
|9,3047
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2318
|10,2831
|% -0,29
|
|Frank
|8,6486
|8,7007
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,79
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|-14,57
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|-7,05
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,91
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|-0,86
|