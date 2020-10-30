***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:04
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884829
BIST
13:061.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -17,04
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:068,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3537
En Düşük
8,2678
13:069,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:06503,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,83
|Açılış
|: 503,26
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KARTN
|1.812,80
|62.433.470
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.487.289
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|3.352.424.410
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,94
|534.618.966
|% -2,02
|
|GARAN
|6,63
|505.130.215
|% -2,21
|
|PETKM
|4,11
|359.189.070
|% 1,99
|
|ASELS
|16,86
|338.973.127
|% -3,10
|
|TSKB
|2,36
|3.352.424.410
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,94
|534.618.966
|% -2,02
|
|ALBRK
|1,72
|236.287.448
|% -2,82
|
|PETKM
|4,11
|359.189.070
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|93.416.920
|% -2,73
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3519
|8,3537
|% 0,79
|
|Euro
|9,7477
|9,7520
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,7834
|10,8375
|% 1,02
|
|Frank
|9,0756
|9,1303
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2194
|2,2306
|% 0,82
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|7,10
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,54
|38,54
|0,28
|