***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2020 10:12
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886298
BIST
11:321.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.178
En Düşük
1.170
11:328,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
11:329,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0733
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9712
En Düşük
9,8472
11:32521,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,24
|Açılış
|: 521,09
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
521,77
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler11:32
|BLCYT
|6,60
|8.273.508
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.587.739
|% 10,00
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,35
|428.749.129
|% 2,11
|
|GARAN
|6,94
|373.966.814
|% 0,14
|
|SISE
|6,56
|358.917.959
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,35
|346.356.267
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,80
|314.676.956
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,80
|314.676.956
|% 5,88
|
|TSKB
|2,10
|253.028.273
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,71
|199.629.842
|% 4,27
|
|KRDMD
|3,35
|346.356.267
|% -1,47
|
|PETKM
|4,35
|428.749.129
|% 2,11
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4491
|8,4549
|% 0,40
|
|Euro
|9,9438
|9,9531
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,9922
|11,0474
|% 0,82
|
|Frank
|9,2731
|9,3290
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2506
|2,2619
|% 0,54
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|10,12
|
|Altın Gr.
|522
|522
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.451
|3.503
|15,00
|
|Tam
|3.436
|3.522
|14,41
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|6,57
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,19
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|-0,17
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.54 ) 1, 288
-
11:42XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 6, 700.00 milyon TL de
-
11:38NATEN
Yüzde 5.95 oranında artışla 35.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 181 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 1, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 6, 468.00 milyon TL de
-
11:37ALCTL
Yüzde 4.76 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 469 adet işlem