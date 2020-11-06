***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2020 13:12
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886592
BIST
14:351.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:358,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1010
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:3510,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1587
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:35536,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,62
|Açılış
|: 536,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|323.616.319
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.205.091.363
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,41
|692.781.398
|% 2,71
|
|TSKB
|2,14
|560.359.635
|% 0,94
|
|SISE
|6,58
|548.370.153
|% -0,75
|
|ODAS
|3,56
|480.079.783
|% -0,84
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5088
|8,5170
|% 1,20
|
|Euro
|10,1085
|10,1230
|% 1,59
|
|Sterlin
|11,1614
|11,2174
|% 1,20
|
|Frank
|9,4269
|9,4837
|% 1,73
|
|Riyal
|2,2659
|2,2773
|% 1,29
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|7,41
|
|Altın Gr.
|535
|535
|7,66
|
|Cumhuriyet
|3.541
|3.594
|68,00
|
|Tam
|3.524
|3.613
|66,87
|
|Yarım
|1.703
|1.748
|32,34
|
|Çeyrek
|854
|874
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,78
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,06
|0,18
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-1,15
|
Seans Raporu
14:32
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