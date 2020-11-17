***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:26
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888820
BIST
12:061.271
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -22,07
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:067,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:069,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:06470,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,28
|Açılış
|: 470,52
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:06
|YESIL
|48,28
|15.425.516
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.297.048
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,90
|74.904.068
|% 9,72
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,60
|2.099.264.682
|% -3,91
|
|KRDMD
|4,27
|619.284.845
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,90
|563.973.761
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,01
|516.847.386
|% -4,75
|
|YKBNK
|2,76
|463.571.211
|% -3,50
|
|EKGYO
|1,90
|563.973.761
|% 0,53
|
|GARAN
|8,60
|2.099.264.682
|% -3,91
|
|YKBNK
|2,76
|463.571.211
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,27
|619.284.845
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,48
|172.725.383
|% -2,63
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7368
|7,7395
|% 0,42
|
|Euro
|9,1852
|9,1896
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1970
|10,2482
|% 0,53
|
|Frank
|8,4621
|8,5131
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,33
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,08
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|5,27
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,55
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-0,04
|