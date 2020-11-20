***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2020 10:53
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889336
BIST
13:401.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:407,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:409,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:40455,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,58
|Açılış
|: 455,28
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:40
|KONYA
|980,40
|28.586.119
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|AKMGY
|52,80
|3.279.811
|% -4,52
|
|ETYAT
|4,29
|5.656.930
|% -4,03
|
|LINK
|48,08
|11.138.651
|% -3,72
|
|GARAN
|9,41
|2.663.882.127
|% -1,16
|
|KRDMD
|4,77
|1.217.013.174
|% -2,05
|
|THYAO
|12,04
|1.123.479.942
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,04
|989.579.181
|% -2,25
|
|AKBNK
|6,46
|704.396.293
|% -0,15
|
|YKBNK
|3,04
|989.579.181
|% -2,25
|
|GARAN
|9,41
|2.663.882.127
|% -1,16
|
|KRDMD
|4,77
|1.217.013.174
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,51
|247.225.720
|% 1,34
|
|TSKB
|2,21
|248.695.420
|% 1,84
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5873
|7,5921
|% 0,56
|
|Euro
|8,9964
|9,0045
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0481
|10,0984
|% 0,58
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0173
|2,0274
|% 0,54
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|8,95
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|4,34
|
|Çeyrek
|730
|747
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,42
|