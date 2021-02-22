***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 17:35
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911439
BIST
17:541.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,82
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:547,0546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:548,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1089
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:54410,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 10,07
|Açılış
|: 410,09
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:52
|FROTO
|211,20
|745.961.603
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.020.386
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|64.811.076
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.343.921
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.227.233.924
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|HEKTS
|31,40
|873.816.571
|% -9,93
|
|SASA
|40,34
|2.227.233.924
|% -10,00
|
|KOZAL
|137,80
|2.161.912.485
|% -4,90
|
|THYAO
|12,57
|1.835.001.024
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,60
|1.651.734.558
|% -4,17
|
|KARSN
|5,63
|1.437.930.120
|% 8,06
|
|VAKBN
|4,60
|1.651.734.558
|% -4,17
|
|TSKB
|1,77
|602.779.905
|% 1,72
|
|KARSN
|5,63
|1.437.930.120
|% 8,06
|
|EKGYO
|2,42
|546.954.683
|% -0,82
|
|ODAS
|4,11
|855.406.794
|% 2,75
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0532
|7,0578
|% 1,09
|
|Euro
|8,5719
|8,5788
|% 1,36
|
|Sterlin
|9,9029
|9,9526
|% 1,58
|
|Frank
|7,8626
|7,9100
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8802
|1,8896
|% 1,32
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|23,85
|
|Altın Gr.
|410
|411
|10,51
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,20
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|1,34
|
Seans Raporu
17:52
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
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17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
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17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem