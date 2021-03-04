***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 15:28
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915109
BIST
15:291.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:297,4420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:298,9689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9490
15:29411,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 411,19
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KRVGD
|18,59
|270.035.623
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.737.494
|% 9,96
|
|KENT
|434,00
|14.694.763
|% 9,96
|
|OZKGY
|6,19
|407.776.579
|% 9,95
|
|LINK
|52,20
|26.495.652
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,96
|1.908.992.568
|% 0,27
|
|PETKM
|5,86
|1.078.612.510
|% 2,27
|
|SISE
|7,73
|962.422.959
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,20
|825.795.320
|% 1,98
|
|PGSUS
|92,85
|724.703.369
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,45
|681.904.166
|% 0,82
|
|PETKM
|5,86
|1.078.612.510
|% 2,27
|
|DOHOL
|3,36
|466.707.381
|% 1,20
|
|THYAO
|14,96
|1.908.992.568
|% 0,27
|
|SISE
|7,73
|962.422.959
|% 1,44
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4391
|7,4444
|% -0,01
|
|Euro
|8,9614
|8,9720
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3372
|10,3891
|% -0,21
|
|Frank
|8,0199
|8,0682
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% -0,15
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,20
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.721
|2.792
|20,75
|
|Yarım
|1.315
|1.351
|10,04
|
|Çeyrek
|660
|675
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,04
|
Seans Raporu
15:27
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15:36
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15:36XU050
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