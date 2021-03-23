***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2021 10:30
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919871
BIST
11:211.278
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -101,67
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:217,7481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:219,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0623
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:21433,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,57
|Açılış
|: 433,60
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:21
|TRILC
|34,34
|93.637.120
|% 9,64
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|9,86
|18.709.244
|% 1,34
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|ADESE
|2,43
|2.566.325
|% -10,00
|
|DOAS
|25,92
|10.282.886
|% -10,00
|
|KLMSN
|18,81
|2.346.925
|% -10,00
|
|GOZDE
|6,57
|23.516.618
|% -10,00
|
|VERUS
|52,20
|7.265.725
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|237.616.191
|% -9,90
|
|EREGL
|13,26
|230.203.451
|% -9,86
|
|AKBNK
|4,80
|201.352.595
|% -9,94
|
|FROTO
|188,70
|186.053.839
|% -8,22
|
|PETKM
|4,97
|169.454.945
|% -8,81
|
|YKBNK
|2,18
|153.343.849
|% -8,79
|
|AKBNK
|4,80
|201.352.595
|% -9,94
|
|TSKB
|1,33
|53.373.729
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,74
|62.906.532
|% -7,94
|
|PETKM
|4,97
|169.454.945
|% -8,81
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7424
|7,7481
|% -0,43
|
|Euro
|9,2846
|9,3214
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,7306
|10,7844
|% -0,03
|
|Frank
|8,3521
|8,4024
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0687
|2,0791
|% 0,21
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,42
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,76
|
Seans Raporu
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