***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 13:41
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921752
BIST
15:161.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:168,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1347
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:169,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1173
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:16453,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,31
|Açılış
|: 453,91
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
450,44
BIST En Aktif Hisseler15:16
|JANTS
|621,50
|153.547.598
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.223.752
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|6.180.876
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|10.746.140
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|83.947.964
|% 9,95
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|16.693.634
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|30.240.392
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|GARAN
|6,80
|1.033.192.593
|% -1,31
|
|FROTO
|194,90
|995.165.054
|% 5,35
|
|EKGYO
|1,92
|663.140.440
|% -5,42
|
|BJKAS
|7,57
|611.063.743
|% 3,70
|
|KRDMD
|6,91
|608.345.945
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,92
|663.140.440
|% -5,42
|
|GARAN
|6,80
|1.033.192.593
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,12
|159.787.738
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,20
|156.860.903
|% 0,84
|
|TSKB
|1,34
|138.782.842
|% -2,90
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3335
|8,3342
|% 1,64
|
|Euro
|9,7720
|9,7850
|% 1,21
|
|Sterlin
|11,4400
|11,4974
|% 1,78
|
|Frank
|8,8259
|8,8791
|% 1,63
|
|Riyal
|2,2186
|2,2297
|% 1,88
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,45
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.999
|3.044
|26,00
|
|Tam
|2.989
|3.067
|30,40
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|14,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,81
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
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15:26CIMSA
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 005 adet işlem
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15:25KLGYO
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 448, 107 adet işlem
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, TCELL, KRDMD
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 37 kaybederek (% -0.86 ) 1, 194
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, JANTS, VANGD, TRILC, LUKSK, CMBTN, BLCYT