***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:47
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927283
BIST
13:051.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -16,95
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:058,1462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:059,6982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0185
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:05452,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,16
|Açılış
|: 452,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:05
|QUAGR
|21,90
|929.217
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|5.672.687
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.767.710
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.821.218
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.620.566
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.865.600
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,78
|557.820.681
|% 2,32
|
|FENER
|33,80
|448.151.586
|% 7,99
|
|GARAN
|6,62
|375.319.995
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,40
|343.664.794
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,73
|310.729.753
|% -7,73
|
|TSKB
|1,29
|201.468.111
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,77
|264.312.826
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|186.576.218
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,54
|202.524.268
|% 0,00
|
|GARAN
|6,62
|375.319.995
|% 0,00
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1428
|8,1462
|% -0,04
|
|Euro
|9,6906
|9,6982
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,1907
|11,2468
|% 0,21
|
|Frank
|8,7767
|8,8296
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,08
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,97
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.987
|3.062
|-5,98
|
|Yarım
|1.444
|1.481
|-2,89
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|