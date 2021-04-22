***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:49
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930451
BIST
10:431.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -17,25
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:438,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1401
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:4310,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1551
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:43478,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,02
|Açılış
|: 478,90
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:43
|FORMT
|1,10
|1.953.539
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|2.530.752
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,25
|15.320.697
|% 8,70
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|LUKSK
|43,64
|3.347.467
|% -9,98
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|SANEL
|3,62
|273.017
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|488.615
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|483.108.048
|% 0,72
|
|EREGL
|17,77
|204.717.573
|% -0,39
|
|PETKM
|6,24
|124.853.031
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,77
|110.075.644
|% -2,21
|
|YKBNK
|2,08
|94.402.194
|% 0,48
|
|GARAN
|7,01
|483.108.048
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,77
|110.075.644
|% -2,21
|
|YKBNK
|2,08
|94.402.194
|% 0,48
|
|TSKB
|1,19
|34.618.496
|% -1,65
|
|SKBNK
|1,03
|21.296.617
|% -0,96
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3147
|8,3192
|% 1,71
|
|Euro
|10,0154
|10,0217
|% 1,57
|
|Sterlin
|11,5493
|11,6072
|% 1,65
|
|Frank
|9,0444
|9,0988
|% 1,77
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% 1,58
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,77
|
|Altın Gr.
|479
|479
|6,96
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,08
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,38
|