***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 12:51
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932237
BIST
13:071.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,47
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:078,1806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:079,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0181
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:07465,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,32
|Açılış
|: 465,88
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:07
|SAMAT
|4,35
|20.417.178
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.260.847
|% 9,77
|
|UZERB
|50,10
|784.866
|% 9,77
|
|RALYH
|3,78
|1.871.698
|% 9,25
|
|VAKFN
|30,12
|37.473.496
|% 9,05
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|UMPAS
|1,57
|68.379
|% -8,72
|
|QNBFL
|100,20
|85.984
|% -7,56
|
|DESA
|14,18
|22.966.765
|% -6,46
|
|PETKM
|6,57
|314.576.211
|% 0,77
|
|SASA
|36,84
|292.917.561
|% 1,21
|
|KOZAL
|109,20
|208.889.220
|% 2,06
|
|SISE
|7,41
|198.707.228
|% 0,68
|
|THYAO
|11,96
|197.171.661
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,12
|173.988.222
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,11
|58.410.153
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|314.576.211
|% 0,77
|
|TSKB
|1,23
|35.982.036
|% 1,65
|
|SISE
|7,41
|198.707.228
|% 0,68
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1765
|8,1806
|% -0,10
|
|Euro
|9,9230
|9,9312
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,3544
|11,4113
|% -0,27
|
|Frank
|8,9516
|9,0055
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1717
|2,1826
|% -0,26
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-6,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|12,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|9,94
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|4,80
|
|Çeyrek
|743
|759
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,39
|67,39
|0,61
|