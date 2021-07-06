***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 10:10
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946724
BIST
10:141.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.394
10:148,6533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:1410,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:14502,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,09
|Açılış
|: 502,36
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:14
|EDATA
|7,26
|15.250.545
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|2.263.607
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|SELVA
|6,35
|10.144.406
|% 7,63
|
|ARMDA
|53,80
|1.786.407
|% 6,01
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,29
|1.956.362
|% -5,39
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,61
|101.939.234
|% -0,35
|
|THYAO
|14,06
|71.112.122
|% -0,42
|
|KOZAL
|111,90
|68.952.872
|% 0,45
|
|EREGL
|18,41
|64.576.573
|% 1,04
|
|SASA
|29,74
|46.048.085
|% 0,68
|
|GARAN
|8,61
|101.939.234
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,31
|14.097.258
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,90
|19.478.752
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,13
|9.718.800
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,07
|8.254.283
|% 0,00
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6507
|8,6533
|% -0,13
|
|Euro
|10,2859
|10,2924
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9808
|12,0409
|% 0,14
|
|Frank
|9,3629
|9,4193
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% -0,15
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,65
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|