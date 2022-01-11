***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 10:13
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992659
BIST
11:392.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,68
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.033
11:3913,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0087
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
11:3915,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0653
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7457
En Düşük
15,5189
11:39806,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,62
|Açılış
|: 806,97
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:37
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|BLCYT
|15,15
|14.431.434
|% 7,60
|
|CELHA
|8,87
|30.193.530
|% 7,52
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,10
|39.864.142
|% -5,83
|
|IHAAS
|9,73
|1.382.336
|% -4,61
|
|YAPRK
|31,60
|25.189.386
|% -4,24
|
|RHEAG
|2,03
|663.123
|% -3,79
|
|KRDMD
|12,33
|2.327.202.403
|% 6,75
|
|THYAO
|26,60
|1.736.977.445
|% -0,37
|
|EREGL
|31,00
|1.368.161.775
|% 1,64
|
|GARAN
|11,75
|578.759.477
|% 0,09
|
|SISE
|14,97
|505.567.282
|% 0,47
|
|KRDMD
|12,33
|2.327.202.403
|% 6,75
|
|YKBNK
|3,71
|412.302.063
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,41
|218.210.219
|% -0,41
|
|THYAO
|26,60
|1.736.977.445
|% -0,37
|
|DOHOL
|3,09
|173.910.610
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8228
|13,8369
|% 0,12
|
|Euro
|15,6843
|15,7245
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,8206
|18,9150
|% 0,59
|
|Frank
|14,9261
|15,0160
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6830
|3,7014
|% 0,34
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|8,26
|
|Altın Gr.
|804
|804
|4,14
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,72
|