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***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

22.03.2022 10:00
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011900


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 15,40 1.082.774 % 10,00  
MAALT 287,90 19.973.803 % 9,97  
AKMGY 49,96 2.530.131 % 8,23  
GZNMI 34,26 34.066.020 % 8,08  
EUHOL 3,87 24.638.826 % 7,80  
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11:24 Alış Satış %  
Dolar 14,8208 14,8261 % 0,00  
Euro 16,3145 16,3244 % -0,09  
Sterlin 19,4456 19,5431 % -0,12  
Frank 15,7807 15,8757 % -0,22  
Riyal 3,9391 3,9588 % -0,04  
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11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 -8,50  
Altın Gr. 921 921 -1,95  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 -0,08  
Gümüş Gr. 12,02 12,03 0,01  
B. Petrol 117 117 1,63  
Seans Raporu 11:24
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