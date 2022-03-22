***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 10:00
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011900
BIST
11:262.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,56
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.170
En Düşük
2.146
11:2614,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:2616,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0151
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:26918,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,01
|Açılış
|: 918,94
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
917,84
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ENSRI
|15,40
|1.082.774
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.973.803
|% 9,97
|
|AKMGY
|49,96
|2.530.131
|% 8,23
|
|GZNMI
|34,26
|34.066.020
|% 8,08
|
|EUHOL
|3,87
|24.638.826
|% 7,80
|
|PENTA
|388,80
|40.977.116
|% -7,25
|
|SANEL
|7,09
|4.827.336
|% -6,59
|
|PKENT
|301,20
|70.953.740
|% -5,46
|
|AYEN
|12,67
|30.956.899
|% -4,09
|
|MRSHL
|212,10
|1.553.917
|% -3,59
|
|THYAO
|28,40
|1.615.560.841
|% 1,72
|
|EREGL
|33,60
|1.436.093.948
|% 5,56
|
|KRDMD
|15,22
|1.277.711.182
|% 1,06
|
|SISE
|14,25
|447.315.457
|% 1,06
|
|ASELS
|24,38
|360.670.731
|% 0,91
|
|ODAS
|1,66
|173.514.806
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,22
|1.277.711.182
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,33
|135.815.636
|% -0,43
|
|THYAO
|28,40
|1.615.560.841
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,01
|215.577.159
|% 0,25
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8208
|14,8261
|% 0,00
|
|Euro
|16,3145
|16,3244
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,4456
|19,5431
|% -0,12
|
|Frank
|15,7807
|15,8757
|% -0,22
|
|Riyal
|3,9391
|3,9588
|% -0,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,50
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|