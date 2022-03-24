***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 11:22
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012581
BIST
14:372.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,74
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:3714,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0348
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8688
En Düşük
14,7947
14:3716,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0694
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4144
En Düşük
16,2775
14:37930,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,52
|Açılış
|: 930,45
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
930,60
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ULUSE
|70,45
|13.788.708
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.103.814
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.290.623
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.093.136
|% 9,95
|
|AYEN
|13,09
|48.493.231
|% 8,72
|
|TETMT
|275,10
|8.913.201
|% -2,76
|
|NATEN
|49,44
|20.524.892
|% -2,20
|
|MEDTR
|13,11
|18.143.213
|% -2,16
|
|PENTA
|414,50
|16.965.155
|% -1,99
|
|ARDYZ
|5,32
|40.127.379
|% -1,66
|
|AKBNK
|7,44
|523.649.576
|% -1,85
|
|DOHOL
|3,26
|467.517.311
|% -1,51
|
|ASELS
|23,82
|431.627.402
|% -0,42
|
|ARCLK
|57,55
|126.199.238
|% 0,09
|
|ALARK
|22,16
|81.954.813
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,26
|467.517.311
|% -1,51
|
|AKBNK
|7,44
|523.649.576
|% -1,85
|
|YYAPI
|1,14
|27.099.860
|% 8,57
|
|ASELS
|23,82
|431.627.402
|% -0,42
|
|DARDL
|3,00
|52.462.116
|% 2,04
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8553
|14,8670
|% 0,26
|
|Euro
|16,3883
|16,4211
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,5647
|19,6628
|% 0,12
|
|Frank
|15,8996
|15,9954
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9496
|3,9694
|% 0,12
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|8,54
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.135
|6.288
|41,54
|
|Yarım
|2.965
|3.041
|20,10
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,02
|