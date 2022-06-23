***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2022 11:02
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038849
BIST
12:412.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,84
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.583
En Düşük
2.571
12:4117,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3729
En Düşük
17,3014
12:4118,2902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0399
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
12:411.022,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.022,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|284.682.243
|% 9,95
|
|TKFEN
|23,54
|557.662.199
|% 7,59
|
|BERA
|14,14
|251.843.011
|% 7,04
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,10
|1.060.525.596
|% 0,10
|
|SASA
|45,56
|659.225.778
|% 1,02
|
|SISE
|22,08
|617.590.219
|% -0,54
|
|EREGL
|28,16
|589.992.930
|% -0,14
|
|TKFEN
|23,54
|557.662.199
|% 7,59
|
|ODAS
|3,21
|435.978.105
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,64
|135.963.114
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|235.537.863
|% 0,00
|
|TSKB
|2,29
|102.135.094
|% 1,33
|
|KARSN
|7,58
|306.359.481
|% 1,20
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,09
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-34,00
|
|Tam
|6.797
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.337
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,22
|