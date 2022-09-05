***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 12:13
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060098
BIST
12:263.320
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 96,85
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.320
En Düşük
3.248
12:2618,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:2618,1008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0181
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:261.002,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.002,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:24
|KRDMD
|12,88
|2.651.052.262
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.425.021
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|36.521.641
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.062.322
|% 9,97
|
|HLGYO
|3,71
|202.079.826
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.603.598
|% -9,97
|
|ULUSE
|132,70
|41.095.024
|% -6,81
|
|EGGUB
|72,35
|57.545.778
|% -5,73
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,65
|3.633.266.047
|% 2,58
|
|YKBNK
|8,03
|3.434.637.253
|% 2,82
|
|EREGL
|30,32
|3.354.476.108
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,38
|2.885.132.633
|% 8,15
|
|AKBNK
|13,40
|2.762.299.575
|% 2,84
|
|EKGYO
|4,38
|2.885.132.633
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,03
|3.434.637.253
|% 2,82
|
|KRDMD
|12,88
|2.651.052.262
|% 9,99
|
|AKBNK
|13,40
|2.762.299.575
|% 2,84
|
|ISCTR
|9,24
|1.741.400.336
|% 4,52
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2316
|% 0,17
|
|Euro
|18,0853
|18,0935
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,8954
|21,0002
|% 0,03
|
|Frank
|18,4570
|18,5682
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% 0,16
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-6,00
|
|Tam
|6.750
|6.803
|38,00
|
|Yarım
|3.289
|3.326
|19,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.662
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|2,47
|