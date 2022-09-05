***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 10:42
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060059
BIST
12:283.321
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 98,69
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.322
En Düşük
3.248
12:2818,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:2818,0999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0190
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:281.002,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.002,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:28
|KRDMD
|12,88
|2.653.359.752
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.425.021
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|36.814.314
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.062.913
|% 9,97
|
|KRDMA
|9,98
|71.707.515
|% 9,79
|
|MTRKS
|42,78
|47.603.598
|% -9,97
|
|ULUSE
|132,50
|41.227.366
|% -6,95
|
|EGGUB
|72,35
|58.235.449
|% -5,73
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,70
|3.645.300.301
|% 2,65
|
|YKBNK
|8,07
|3.467.590.623
|% 3,33
|
|EREGL
|30,32
|3.433.979.560
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,39
|2.891.993.973
|% 8,40
|
|AKBNK
|13,42
|2.782.527.096
|% 2,99
|
|EKGYO
|4,39
|2.891.993.973
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,07
|3.467.590.623
|% 3,33
|
|KRDMD
|12,88
|2.653.359.752
|% 9,99
|
|AKBNK
|13,42
|2.782.527.096
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,27
|1.753.476.883
|% 4,86
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2104
|18,2400
|% 0,22
|
|Euro
|18,0891
|18,0999
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9045
|21,0093
|% 0,07
|
|Frank
|18,4598
|18,5710
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% 0,16
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,27
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-6,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|95,40
|95,40
|2,38
|