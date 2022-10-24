***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:18
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073464
BIST
12:443.976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 41,74
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:4418,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 91,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 91,3400
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:4418,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0222
|Açılış
|: 14,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:4411,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,18
|Açılış
|: 11,44
|
|Önceki Kapanış
|: 11,63
|
11,79
En Düşük
11,41
BIST En Aktif Hisseler12:44
|DITAS
|36,08
|9.416.835
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|365.659.600
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BTCIM
|42,76
|35.399.574
|% -9,98
|
|CONSE
|8,37
|655.691.775
|% -8,02
|
|YAPRK
|48,74
|35.333.567
|% -5,36
|
|TRCAS
|22,50
|126.076.609
|% -5,14
|
|SONME
|41,36
|15.905.341
|% -4,92
|
|THYAO
|99,25
|3.998.064.140
|% 1,33
|
|EREGL
|30,84
|2.464.835.943
|% 4,40
|
|KRDMD
|12,68
|1.930.541.203
|% 2,92
|
|SISE
|32,80
|1.470.484.827
|% 2,50
|
|SASA
|97,10
|1.370.675.039
|% 4,24
|
|EKGYO
|4,68
|1.212.852.441
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,68
|1.930.541.203
|% 2,92
|
|ODAS
|7,71
|1.011.302.745
|% -2,77
|
|TSKB
|2,88
|334.616.232
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,98
|227.926.432
|% 1,02
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6070
|% 0,14
|
|Euro
|18,2959
|18,3083
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9822
|21,0874
|% 0,20
|
|Frank
|18,4855
|18,5969
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,13
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-9,01
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-60,00
|
|Tam
|6.649
|6.749
|40,00
|
|Yarım
|3.240
|3.294
|14,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,10
|90,10
|-1,24
|