***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 16:54
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080119
BIST
17:074.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 59,22
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:0718,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:0719,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1711
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:071.062,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.062,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:05
|HKTM
|101,20
|342.073.710
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.299.177
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.158.962
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.074.558.904
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|183.880.987
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|983.352.409
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,96
|172.051.515
|% -7,36
|
|THYAO
|109,10
|8.449.804.306
|% -0,55
|
|EREGL
|37,76
|7.906.632.009
|% 1,12
|
|ODAS
|12,29
|5.475.088.234
|% 3,36
|
|ASELS
|41,24
|5.179.551.144
|% -1,10
|
|PETKM
|15,02
|4.497.847.451
|% -1,57
|
|ODAS
|12,29
|5.475.088.234
|% 3,36
|
|ISCTR
|9,40
|3.802.583.651
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,28
|898.680.463
|% -1,30
|
|EKGYO
|5,54
|2.189.569.723
|% -2,12
|
|YKBNK
|10,15
|3.757.524.093
|% 3,47
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6075
|18,6125
|% 0,05
|
|Euro
|19,4001
|19,4118
|% 1,00
|
|Sterlin
|22,2174
|22,3288
|% 1,90
|
|Frank
|19,7243
|19,8431
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,01
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,83
|
|Cumhuriyet
|7.111
|7.218
|97,00
|
|Tam
|7.069
|7.190
|56,00
|
|Yarım
|3.433
|3.515
|27,00
|
|Çeyrek
|1.716
|1.757
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|-0,81
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20TEZOL
Yüzde 7.83 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 626, 056 adet işlem
-
17:19KTSKR
Yüzde 9.12 oranında artışla 58.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 288, 626 adet işlem
-
17:18GOODY
Yüzde 4.76 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 815, 959 adet işlem
-
17:17BRSAN
Yüzde 4.82 oranında artışla 71.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 426, 613 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 4, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 109, 090.00 milyon TL de