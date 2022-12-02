***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 10:46
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083848
BIST
11:345.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -29,81
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:3418,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:3419,6588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6588
En Düşük
19,5800
11:341.079,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.079,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ALFAS
|201,30
|761.291.886
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.576.209
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.571.310
|% 9,98
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|KONTR
|153,20
|195.732.788
|% -7,15
|
|PRZMA
|6,24
|1.223.160
|% -5,60
|
|MIATK
|130,50
|25.782.996
|% -5,09
|
|SASA
|123,50
|380.667.472
|% -5,07
|
|KOZAL
|403,30
|3.575.475.234
|% -0,37
|
|THYAO
|126,00
|2.551.668.097
|% 1,29
|
|ASELS
|49,42
|2.000.996.468
|% 3,52
|
|EREGL
|41,86
|1.704.186.995
|% -1,46
|
|KOZAA
|50,25
|1.419.427.367
|% 0,10
|
|EKGYO
|7,16
|1.207.699.818
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,75
|312.896.585
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,24
|704.514.810
|% -0,72
|
|KRDMD
|15,25
|1.126.023.576
|% -0,59
|
|ISCTR
|10,62
|783.342.083
|% -2,21
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6371
|18,6422
|% 0,05
|
|Euro
|19,6542
|19,6588
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,8089
|22,9233
|% 0,28
|
|Frank
|19,8644
|19,9840
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,05
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.191
|7.257
|-17,00
|
|Yarım
|3.487
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|-0,16
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 08 kaybederek (% -1.00 ) 5, 380
-
11:49XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 36, 424.00 milyon TL de
-
11:49KONTR
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 153.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 242, 327 adet işlem
-
11:48PRZMA
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 419 adet işlem
-
11:46SASA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 123.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 011, 540 adet işlem