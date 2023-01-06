***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:47
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094856
BIST
11:075.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 32,23
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:0718,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:0719,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:071.110,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.110,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:07
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|CEOEM
|25,50
|28.028.349
|% 7,69
|
|EGGUB
|101,10
|49.221.583
|% 6,76
|
|BFREN
|6.133,20
|155.778.655
|% 6,59
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|EYGYO
|18,56
|115.717.646
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,86
|20.381.902
|% -8,93
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|MARTI
|5,02
|50.316.361
|% -8,39
|
|THYAO
|137,10
|3.476.514.545
|% 1,41
|
|EREGL
|39,90
|2.675.748.102
|% -0,45
|
|ASELS
|59,45
|2.024.204.245
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,72
|1.548.532.044
|% 2,83
|
|KRDMD
|17,97
|1.437.710.525
|% -0,17
|
|EKGYO
|8,72
|1.548.532.044
|% 2,83
|
|YKBNK
|10,46
|866.238.216
|% -0,19
|
|KRDMD
|17,97
|1.437.710.525
|% -0,17
|
|EREGL
|39,90
|2.675.748.102
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,56
|712.577.528
|% 1,85
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7786
|18,7846
|% 0,11
|
|Euro
|19,7709
|19,7989
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,3094
|22,4213
|% 0,09
|
|Frank
|19,9523
|20,0725
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9835
|5,0085
|% 0,13
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|5,12
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.548
|7.615
|27,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|13,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|