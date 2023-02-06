***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 12:28
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109849
BIST
12:364.878
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -119,55
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.766
12:3618,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
12:3620,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0181
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2639
12:361.135,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.135,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler12:36
|OYAKC
|22,66
|207.964.424
|% 10,00
|
|NUHCM
|103,60
|33.321.405
|% 9,80
|
|ISSEN
|69,95
|29.020.413
|% 9,64
|
|NIBAS
|14,24
|21.580.373
|% 9,45
|
|UMPAS
|4,25
|143.756
|% 9,25
|
|VKING
|40,44
|3.343.994
|% -9,97
|
|BALAT
|18,70
|271.150
|% -7,97
|
|SNKRN
|30,60
|224.298
|% -7,94
|
|CANTE
|65,95
|66.092.967
|% -7,83
|
|GUBRF
|190,20
|397.491.538
|% -7,71
|
|THYAO
|137,50
|1.467.400.284
|% -3,64
|
|EREGL
|39,28
|982.025.327
|% 0,05
|
|SISE
|42,00
|922.503.867
|% -2,42
|
|TUPRS
|579,00
|828.716.270
|% -3,34
|
|KOZAL
|515,70
|593.140.663
|% -4,06
|
|EKGYO
|7,02
|340.077.334
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,95
|336.228.761
|% -0,78
|
|AKBNK
|16,11
|585.765.514
|% -2,42
|
|ALBRK
|3,18
|97.646.942
|% -2,75
|
|KRDMD
|16,60
|464.436.563
|% 1,53
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8160
|18,8401
|% 0,11
|
|Euro
|20,2821
|20,2934
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,6523
|22,7659
|% 0,18
|
|Frank
|20,3197
|20,4421
|% 0,41
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|10,20
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,41
|
|Cumhuriyet
|7.730
|7.781
|1,00
|
|Tam
|7.734
|7.784
|-77,00
|
|Yarım
|3.778
|3.809
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.904
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,05
|
|B. Petrol
|79,95
|79,95
|0,01
|