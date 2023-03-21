***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 12:11
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126665
BIST
15:044.913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -62,61
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:0419,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 19,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:0420,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1914
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:041.202,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.202,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:04
|AKFYE
|14,33
|3.072.495
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.203.533
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.513.572
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.253.899
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|61.678.436
|% 8,42
|
|AVOD
|2,91
|125.156.098
|% -9,06
|
|VANGD
|7,08
|12.000.533
|% -8,65
|
|AKGRT
|2,65
|171.551.024
|% -8,62
|
|GLRYH
|8,52
|91.859.315
|% -8,49
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|ASTOR
|61,30
|6.699.294.417
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,22
|2.790.707.062
|% 7,05
|
|ISCTR
|13,96
|2.116.424.479
|% -0,29
|
|THYAO
|122,90
|2.028.405.729
|% -2,54
|
|KOZAL
|20,38
|1.927.204.657
|% -2,39
|
|ISCTR
|13,96
|2.116.424.479
|% -0,29
|
|EKGYO
|6,66
|796.163.038
|% -2,20
|
|ASTOR
|61,30
|6.699.294.417
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,22
|2.790.707.062
|% 7,05
|
|METRO
|1,95
|189.424.453
|% 2,63
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0210
|19,0254
|% 0,11
|
|Euro
|20,5263
|20,5395
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2419
|23,3584
|% -0,13
|
|Frank
|20,5087
|20,6323
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0502
|5,0755
|% 0,12
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
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15:19AKFGY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 423, 201 adet işlem
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15:18SMRTG
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 055 adet işlem
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15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de
-
15:17KONKA
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 351 adet işlem
-
15:16YYAPI
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 574, 604 adet işlem