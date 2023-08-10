***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:12
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183629
BIST
'
17:057.591
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -9,74
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:0527,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0481
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:0529,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2187
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:051.669,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.669,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:05
|OYLUM
|6,49
|19.471.298
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|ISATR
|427.899,00
|427.899
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|844.770.503
|% 9,99
|
|DGGYO
|35,10
|71.750.466
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|DERIM
|16,14
|91.161.347
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.780.536.019
|% -9,97
|
|VERTU
|35,20
|206.730.566
|% -9,97
|
|THYAO
|263,00
|12.566.011.563
|% 1,15
|
|YKBNK
|16,25
|11.404.601.707
|% 1,31
|
|ISCTR
|17,96
|11.089.558.752
|% 1,87
|
|AKBNK
|31,92
|10.032.388.414
|% 3,10
|
|ASTOR
|118,40
|6.832.576.890
|% 1,11
|
|YKBNK
|16,25
|11.404.601.707
|% 1,31
|
|SKBNK
|3,74
|2.215.186.842
|% 9,36
|
|ISCTR
|17,96
|11.089.558.752
|% 1,87
|
|AKBNK
|31,92
|10.032.388.414
|% 3,10
|
|EKGYO
|8,69
|2.757.233.821
|% -4,08
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0321
|27,0382
|% 0,18
|
|Euro
|29,8102
|29,8507
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,4176
|34,5902
|% 0,51
|
|Frank
|30,8672
|31,0531
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1844
|7,2204
|% 0,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,72
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.114
|11.211
|-4,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.816
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,19
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|-0,30
|