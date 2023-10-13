***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 10:39
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205651
BIST
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11:228.138
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -121,62
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2227,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0740
|Açılış
|: 86,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 86,0000
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2229,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1102
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8900
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:2219,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,32
|Açılış
|: 19,80
|
|Önceki Kapanış
|: 19,48
|
19,82
En Düşük
19,43
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BMSTL
|53,90
|45.714.504
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.426.704
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.140.655
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.195.778
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|ENSRI
|35,04
|192.521.507
|% -9,46
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,49
|135.118.157
|% -8,84
|
|THYAO
|221,40
|1.920.027.696
|% -1,64
|
|BRSAN
|967,00
|1.890.813.466
|% -2,16
|
|ASELS
|43,38
|1.378.386.135
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|TUPRS
|146,20
|1.213.742.444
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,36
|726.899.210
|% 0,47
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|EKGYO
|7,78
|544.421.896
|% -1,89
|
|ODAS
|13,43
|775.271.117
|% -0,74
|
|KATMR
|2,97
|124.543.905
|% -0,34
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7947
|27,7997
|% 0,27
|
|Euro
|29,3673
|29,3809
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,8410
|34,0108
|% 0,54
|
|Frank
|30,5376
|30,7216
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3883
|7,4254
|% 0,24
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,43
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,97
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.398
|11.491
|64,00
|
|Yarım
|5.717
|5.768
|33,00
|
|Çeyrek
|2.850
|2.884
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,92
|