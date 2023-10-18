***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2023 15:37
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207460
BIST
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15:497.916
En Düşük
|Değişim
|: -2,45%
|| -198,66
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.913
En Yüksek
8.015
15:4928,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0761
|Açılış
|: 28,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:4929,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0228
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:491.753,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 24,85
|Açılış
|: 1.753,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:49
|AGYO
|7,50
|32.280.015
|% 2,74
|
|ALKA
|33,26
|81.365.396
|% -0,36
|
|AKCNS
|184,50
|212.298.404
|% -0,75
|
|AKBNK
|31,90
|1.281.078.148
|% -0,99
|
|AKSUE
|27,70
|10.150.373
|% -1,56
|
|DITAS
|20,02
|24.594.130
|% -48,64
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|58,00
|87.566.440
|% -7,05
|
|KTLEV
|39,20
|150.251.148
|% -6,93
|
|THYAO
|218,40
|4.170.537.597
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,30
|3.574.978.155
|% -2,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|ASTOR
|122,00
|2.812.569.283
|% 0,00
|
|PETKM
|22,04
|1.910.605.702
|% -3,59
|
|ZOREN
|6,03
|1.475.857.867
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,44
|1.067.535.744
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,12
|122.560.851
|% -3,45
|
|KATMR
|2,70
|282.431.255
|% -3,57
|
|ODAS
|12,06
|1.034.913.610
|% -1,95
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0056
|28,0104
|% 0,27
|
|Euro
|29,5931
|29,6037
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,9925
|34,1630
|% 0,11
|
|Frank
|31,0107
|31,1975
|% 0,26
|
|Riyal
|7,4449
|7,4822
|% 0,19
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|25,34
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,37
|
|Cumhuriyet
|12.062
|12.245
|133,00
|
|Tam
|11.842
|11.926
|155,00
|
|Yarım
|5.939
|5.986
|78,00
|
|Çeyrek
|2.961
|2.993
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,92
|0,41
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|1,37
|
Seans Raporu
15:49
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16:04TEKTU
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16:03ENSRI
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16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -204, 83 kaybederek (% -2.41 ) 8, 301
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16:00
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