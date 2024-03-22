***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 16:26
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261500
BIST
'
17:229.085
En Düşük
|Değişim
|: -0,61%
|| -55,78
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2232,0142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0110
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2234,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,2055
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:222.237,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,69
|Açılış
|: 2.237,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MEKAG
|66,55
|109.398.311
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|217.429.939
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|192.500.012
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|937.581.846
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,54
|91.248.101
|% -9,72
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|289,00
|10.945.631.122
|% 1,23
|
|YKBNK
|26,38
|4.813.546.715
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,02
|3.978.404.633
|% -1,17
|
|VESTL
|85,50
|3.788.008.363
|% -0,35
|
|AKBNK
|45,48
|3.430.497.887
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,02
|3.978.404.633
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,38
|4.813.546.715
|% 1,54
|
|ZOREN
|5,33
|835.526.383
|% -2,38
|
|EKGYO
|10,15
|1.161.045.454
|% -3,43
|
|PETKM
|23,10
|2.596.774.379
|% 0,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0087
|32,0142
|% -0,03
|
|Euro
|34,6561
|34,6705
|% -0,59
|
|Sterlin
|41,1486
|41,3549
|% -0,43
|
|Frank
|36,3637
|36,5459
|% -0,03
|
|Riyal
|8,7034
|8,7470
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,76
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|902,09
|903,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,95
|1.007,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,54
|85,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.174,79
|2.175,11
|% 0,66
|