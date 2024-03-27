***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 10:43
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263040
BIST
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11:348.775
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -32,26
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:3432,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0578
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3435,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2437
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:342.258,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,99
|Açılış
|: 2.258,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:34
|AGROT
|39,16
|800.281.691
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.339.591
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.331.140
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.410.856
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|371.650.990
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.517.047
|% -9,96
|
|PETKM
|20,18
|2.312.572.301
|% -5,26
|
|THYAO
|282,25
|2.309.912.424
|% -1,05
|
|ASELS
|53,40
|1.293.541.858
|% 0,75
|
|YKBNK
|26,68
|1.173.934.659
|% 0,15
|
|ISCTR
|11,03
|969.479.884
|% -0,81
|
|PETKM
|20,18
|2.312.572.301
|% -5,26
|
|ISCTR
|11,03
|969.479.884
|% -0,81
|
|EKGYO
|9,31
|711.536.495
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|398.903.760
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,68
|1.173.934.659
|% 0,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2290
|32,2312
|% 0,18
|
|Euro
|35,0764
|35,1078
|% 0,70
|
|Sterlin
|40,8402
|41,0449
|% -0,17
|
|Frank
|35,7202
|35,8992
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6323
|8,6755
|% -0,12
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|898,28
|898,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,17
|984,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,62
|2.177,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
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