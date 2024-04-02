***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 15:18
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265665
BIST
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16:549.124
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -33,47
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.123
En Yüksek
9.266
16:5432,0970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0815
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5434,6219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0539
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
16:542.334,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,05
|Açılış
|: 2.334,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:54
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.198.672
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,51
|308.052.409
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.513.188
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|108.306.679
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.162.012
|% -10,00
|
|VRGYO
|36,52
|212.150.067
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|653.342.495
|% -9,96
|
|SELVA
|15,60
|394.298.127
|% -8,50
|
|THYAO
|302,25
|8.224.146.705
|% -0,49
|
|ISCTR
|11,67
|5.981.362.189
|% 1,39
|
|YKBNK
|29,42
|5.349.967.966
|% 3,52
|
|AKBNK
|49,30
|4.659.587.269
|% 3,14
|
|SAHOL
|86,05
|3.741.565.312
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,67
|5.981.362.189
|% 1,39
|
|ZOREN
|6,04
|1.941.666.951
|% -1,47
|
|YKBNK
|29,42
|5.349.967.966
|% 3,52
|
|EKGYO
|9,14
|1.113.792.074
|% -1,19
|
|AKBNK
|49,30
|4.659.587.269
|% 3,14
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0696
|32,0970
|% -0,25
|
|Euro
|34,5628
|34,6219
|% -0,16
|
|Sterlin
|40,5003
|40,7033
|% 0,30
|
|Frank
|35,5916
|35,7700
|% 0,05
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,44
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|924,13
|927,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,52
|1.013,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,46
|88,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.265,21
|2.265,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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