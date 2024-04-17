***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 13:14
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273491
BIST
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15:219.591
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 42,91
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:2132,5344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0829
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:2134,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1009
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:212.494,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,58
|Açılış
|: 2.494,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:21
|SELGD
|58,30
|36.274.537
|% 10,00
|
|ATATP
|142,00
|221.363.375
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|22.689.819
|% 9,98
|
|TMSN
|184,20
|933.003.585
|% 9,97
|
|YAYLA
|25,44
|66.611.574
|% 9,94
|
|AKYHO
|7,76
|258.600.853
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,48
|186.798.691
|% -8,45
|
|ENTRA
|13,92
|2.679.247.073
|% -6,26
|
|BRKSN
|47,84
|50.028.707
|% -6,20
|
|THYAO
|299,25
|6.582.859.489
|% 0,76
|
|YKBNK
|30,64
|4.370.071.037
|% 2,13
|
|TUPRS
|185,40
|2.752.720.677
|% -0,32
|
|ENTRA
|13,92
|2.679.247.073
|% -6,26
|
|DOAS
|405,00
|2.026.593.345
|% 3,78
|
|ZOREN
|5,88
|1.702.992.786
|% 2,80
|
|ENTRA
|13,92
|2.679.247.073
|% -6,26
|
|EKGYO
|10,22
|1.692.877.501
|% -4,49
|
|YKBNK
|30,64
|4.370.071.037
|% 2,13
|
|TSPOR
|1,69
|204.932.220
|% 4,97
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5273
|32,5344
|% 0,26
|
|Euro
|34,6318
|34,6457
|% 0,29
|
|Sterlin
|40,5126
|40,7157
|% 0,38
|
|Frank
|35,7083
|35,8873
|% 0,37
|
|Riyal
|8,6715
|8,7150
|% 0,15
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|951,16
|952,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,92
|1.024,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,52
|89,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,50
|2.384,90
|% 0,66
|