***AKMGY* *ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AKMGY******ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKMGY, ECILC26.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKMERKEZ GMYO AKMGY 1,39 1,39ECZACIBASI ILAC ECILC 0,22 0,187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930552BIST