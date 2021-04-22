***AKMGY* *ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.04.2021 16:49
***AKMGY******ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY, ECILC
26.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKMERKEZ GMYO AKMGY 1,39 1,39
ECZACIBASI ILAC ECILC 0,22 0,187
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930552
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4002
En Düşük
8,3007
18:0510,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1283
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1451
En Düşük
9,9642
18:05477,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,09
|Açılış
|: 477,61
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3565
|8,3650
|% 0,72
|
|Euro
|10,0908
|10,1125
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,5465
|11,6044
|% 0,74
|
|Frank
|9,0993
|9,1541
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2239
|2,2351
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-6,59
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,01
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|0,67
|