***AKMGY* *ISBIR* *DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.10.2021 17:01
***AKMGY******ISBIR******DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKMGY, DNISI, ISBIR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ 738.539,595
DNISI 2 DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÖKSEL GÜRPINAR 800.000,000
ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E DURSUN BAKAR 24,990
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972850
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0534
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1128
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35552,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,28
|Açılış
|: 552,25
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5238
|9,5335
|% 0,56
|
|Euro
|11,1324
|11,1399
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,1157
|13,1814
|% 0,96
|
|Frank
|10,4090
|10,4717
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5329
|2,5456
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,27
|
|Altın Gr.
|552
|552
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında