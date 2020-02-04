***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.02.2020 15:48
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre Nederland Kantoren B.V.'i vekaleten Av. Didier Zia Cyril Cailliau tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816961
BIST
16:42121.741
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 2.497,81
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.753
En Düşük
120.159
16:425,9822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:426,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:42300,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,44
|Açılış
|: 300,99
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,86
|22.857.442
|% 19,08
|
|HLGYO
|1,72
|215.738.533
|% 15,44
|
|TEKTU
|1,57
|254.617.487
|% 15,44
|
|DOKTA
|88,55
|31.668.729
|% 15,00
|
|DITAS
|13,14
|34.379.020
|% 14,66
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MRGYO
|1,52
|18.276.176
|% -4,40
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|THYAO
|14,32
|1.187.600.328
|% 3,47
|
|PETKM
|4,20
|688.944.267
|% 2,19
|
|HALKB
|7,39
|662.796.466
|% 7,41
|
|ASELS
|24,26
|596.972.425
|% 3,76
|
|SISE
|5,64
|493.027.349
|% 1,08
|
|TEKTU
|1,57
|254.617.487
|% 15,44
|
|PETKM
|4,20
|688.944.267
|% 2,19
|
|KRDMD
|2,90
|384.766.871
|% 2,84
|
|HLGYO
|1,72
|215.738.533
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,89
|232.539.777
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7719
|7,8109
|% 0,27
|
|Frank
|6,1482
|6,1852
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5895
|1,5974
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|-13,39
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-15,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|-17,41
|
|Yarım
|959
|984
|-8,42
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|0,35
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:56OLMIP
Yüzde 11.03 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 682, 491 adet işlem
-
16:54OLMIP
Yüzde 11.52 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 918 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3039, 09 artarak (% 2.13 ) 145, 919
-
16:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TEKTU, PETKM, KRDMD
-
16:53XU100
Endeks 121, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 10, 046.00 milyon TL de