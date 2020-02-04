***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.02.2020 15:52
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hoog Catharijne Mall of Netherlands B.V.'i vekaleten Didier Zia Cyril Cailliau tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816963
BIST
16:12121.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.319,36
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:125,9807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:126,6088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0111
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:12301,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,28
|Açılış
|: 301,16
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|20.227.928
|% 19,98
|
|DITAS
|13,55
|30.660.373
|% 18,24
|
|TEKTU
|1,58
|200.093.463
|% 16,18
|
|DOKTA
|88,55
|31.665.718
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|213.708.830
|% 14,77
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|YBTAS
|3.550,00
|56.930
|% -2,47
|
|THYAO
|14,31
|1.113.577.988
|% 3,40
|
|PETKM
|4,21
|682.681.331
|% 2,43
|
|HALKB
|7,39
|644.579.742
|% 7,41
|
|ASELS
|24,30
|559.986.550
|% 3,93
|
|SISE
|5,65
|467.621.368
|% 1,25
|
|PETKM
|4,21
|682.681.331
|% 2,43
|
|TEKTU
|1,58
|200.093.463
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,71
|213.708.830
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,91
|369.247.859
|% 3,19
|
|ISGYO
|1,89
|229.555.195
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7576
|7,7965
|% 0,08
|
|Frank
|6,1474
|6,1845
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,26
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-13,89
|
|Yarım
|961
|986
|-6,71
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,39
|