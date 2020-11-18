***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.11.2020 09:42
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889006
BIST
11:381.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.280
En Düşük
1.264
11:387,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:389,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:38467,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,09
|Açılış
|: 467,85
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:36
|LINK
|47,32
|5.196.503
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.003
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.052.583
|% -9,94
|
|GARAN
|8,70
|1.459.651.914
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,79
|670.938.472
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,36
|593.767.011
|% 4,31
|
|AKBNK
|6,20
|366.991.697
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|270.922.002
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,79
|670.938.472
|% 4,49
|
|GARAN
|8,70
|1.459.651.914
|% 3,33
|
|KRDMD
|4,36
|593.767.011
|% 4,31
|
|EKGYO
|1,92
|213.583.251
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|113.500.715
|% 2,05
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7157
|7,7187
|% 0,25
|
|Euro
|9,1700
|9,1776
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,2304
|10,2817
|% 0,56
|
|Frank
|8,4500
|8,5009
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0534
|2,0637
|% 0,33
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,31
|
Seans Raporu
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