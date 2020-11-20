***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.11.2020 09:10
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889318
BIST
10:251.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.323
En Düşük
1.316
10:257,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:259,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:25455,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,29
|Açılış
|: 455,33
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KONYA
|980,40
|24.164.515
|% 10,00
|
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|5.004.148
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|2.206.063
|% 9,95
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|DAGHL
|14,50
|142.622
|% -4,92
|
|GARAN
|9,51
|630.045.378
|% -0,11
|
|THYAO
|12,09
|421.570.254
|% 3,25
|
|KRDMD
|4,84
|361.016.710
|% -0,62
|
|YKBNK
|3,07
|221.855.526
|% -1,29
|
|GUBRF
|44,72
|197.247.315
|% 7,55
|
|KRDMD
|4,84
|361.016.710
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,54
|109.331.971
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,07
|221.855.526
|% -1,29
|
|GARAN
|9,51
|630.045.378
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,94
|98.625.371
|% 1,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5747
|7,5768
|% 0,36
|
|Euro
|8,9928
|9,0037
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0411
|10,0914
|% 0,52
|
|Frank
|8,2986
|8,3486
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0164
|2,0265
|% 0,50
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,48
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,03
|