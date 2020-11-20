***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.11.2020 12:47
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889354
BIST
13:231.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:237,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:239,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0278
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:23454,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,13
|Açılış
|: 454,17
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KONYA
|980,40
|28.359.646
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|ETYAT
|4,28
|5.563.876
|% -4,25
|
|LINK
|47,94
|10.413.370
|% -4,00
|
|SKTAS
|5,25
|87.550.430
|% -3,49
|
|GARAN
|9,42
|2.511.630.729
|% -1,05
|
|KRDMD
|4,76
|1.167.770.593
|% -2,26
|
|THYAO
|11,99
|1.064.819.216
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,05
|964.540.508
|% -1,93
|
|AKBNK
|6,47
|664.930.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,05
|964.540.508
|% -1,93
|
|GARAN
|9,42
|2.511.630.729
|% -1,05
|
|KRDMD
|4,76
|1.167.770.593
|% -2,26
|
|SKBNK
|1,51
|241.861.912
|% 1,34
|
|TSKB
|2,22
|244.698.525
|% 2,30
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5828
|7,5885
|% 0,51
|
|Euro
|8,9898
|9,0001
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0309
|10,0812
|% 0,41
|
|Frank
|8,2804
|8,3303
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0139
|2,0240
|% 0,37
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|0,66
|
|Altın Gr.
|456
|456
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|10,99
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|5,32
|
|Çeyrek
|730
|748
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,40
|44,40
|0,20
|