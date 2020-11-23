***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2020 09:17
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889486
BIST
12:051.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:057,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,1625
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:059,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,2006
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:05468,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 9,83
|Açılış
|: 468,69
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:05
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.087
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|46.101.973
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,19
|1.204.860.093
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,04
|954.972.880
|% 5,70
|
|GARAN
|9,32
|952.599.118
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,89
|865.676.434
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|610.896.373
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|954.972.880
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,89
|865.676.434
|% 1,66
|
|SISE
|7,19
|1.204.860.093
|% 2,42
|
|ISGYO
|2,12
|235.635.768
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,04
|329.389.375
|% -1,62
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7762
|7,7815
|% 2,13
|
|Euro
|9,2372
|9,2423
|% 2,22
|
|Sterlin
|10,3941
|10,4462
|% 2,93
|
|Frank
|8,5224
|8,5737
|% 2,34
|
|Riyal
|2,0714
|2,0818
|% 2,26
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,28
|
|Altın Gr.
|469
|469
|9,89
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.161
|41,00
|
|Tam
|3.104
|3.185
|51,97
|
|Yarım
|1.500
|1.541
|25,14
|
|Çeyrek
|753
|770
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,12
|
|B. Petrol
|46,07
|46,07
|1,00
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 12, 319.00 milyon TL de
-
12:19RTALB
Yüzde 8.63 oranında artışla 47.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 064 adet işlem
-
12:18AKSGY
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 611, 031 adet işlem
-
12:17KARTN
Yüzde 8.25 oranında artışla 2, 949.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 781 adet işlem
-
12:15MRSHL
Yüzde 5.44 oranında artışla 379.90 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 889 adet işlem