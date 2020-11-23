***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2020 09:24
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889489
BIST
12:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:127,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,1584
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:129,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,1982
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:12468,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 9,27
|Açılış
|: 468,12
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.087
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|46.189.299
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.208.023.037
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,05
|979.890.506
|% 6,22
|
|GARAN
|9,31
|966.578.492
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,87
|877.500.881
|% 1,25
|
|GUBRF
|50,25
|611.537.261
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,05
|979.890.506
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,87
|877.500.881
|% 1,25
|
|SISE
|7,18
|1.208.023.037
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,13
|242.150.893
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,04
|331.388.753
|% -1,62
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7716
|7,7776
|% 2,08
|
|Euro
|9,2335
|9,2429
|% 2,23
|
|Sterlin
|10,3886
|10,4407
|% 2,88
|
|Frank
|8,5191
|8,5704
|% 2,30
|
|Riyal
|2,0706
|2,0810
|% 2,23
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|468
|468
|9,27
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|47,00
|
|Tam
|3.101
|3.182
|48,78
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|23,60
|
|Çeyrek
|752
|770
|11,80
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25TRCAS
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 521, 436 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.31 ) 1, 484
-
12:24XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 519.00 milyon TL de
-
12:23GLRYH
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 240 adet işlem
-
12:19XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 12, 319.00 milyon TL de